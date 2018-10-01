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(Görüntülü) Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında öğrenci servis minibüsü devrildi

01 Ekim 2018 20:06

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesi yakınlarında öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada araçtaki 19 öğrenci yaralandı. Kaza, Tekirdağ- Çorlu karayolunun Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan aldığı öğrencileri Çorlu\'ya götüren 59 J 1044 plakalı minibüsün sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen araçtaki 19 öğrenci yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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