(Görüntülü) Tekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunda, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Malkara istikametine seyreden Rahmi Acar (53) yönetimindeki 34 NT 5607 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette giden Ali Tuncer (49), yönetimindeki 34 JJ 3483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Tuncer ile otomobilde bulunan Ayşe Nur Engiz, Derya Evrim Tuncer ile çocuklar Ada Venüs Tuncer ve Uzay Enver Tuncer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.