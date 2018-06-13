(Görüntülü) Tekirdağ'da, jandarmanın 179'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da Jandarma Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, İl Jandarma alay komutan vekili Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa İlçe Jandarma komutanı yüzbaşı Hüseyin Direk, İl Emniyet müdür yardımcıları, İsmail Soyseven, Metin İlter, İl asayiş şube müdürü Koray Çakar, jandarma personeli ve emniyet personeli katıldı. Törende konuşan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, jandarmanın başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Şahin Karakaş: ? Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 179?uncu yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti?nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma; Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, hal km memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, Modern teknolojinin bütün imkânlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerme getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. 179 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakârca ve kahramanca hizmet eden; tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu, Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personel adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım dedi. Tören İl jandarma Alay komutan vekili Albay Şahin Karakaş ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ceylanı makamda ziyaret edildikten sonra son buldu. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.