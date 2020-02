(Görüntülü) Tek isteği bir çift protez bacak

Cemil SEVAL MANİSA, (DHA) MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, atardamar tıkanıklığı nedeniyle kangren olan her iki bacağı kesildiği için tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 33 yaşındaki Eşref Korala, tek isteğinin çocuklarını okula götürebilmek ve çalışabilmek için protez bacak olduğunu belirtip, yardım istedi. Maddi durumunun yeterli olmadığını belirten Korala, protez bacakları olması halinde 3 yıl daha çalışıp, emekli olmayı da hakedebileceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi\'nde gassal olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Eşref Korala, 2010 yılında, atardamar tıkanıklığı olarak bilinen periferik arter hastalığına yakalandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi\'nde teşhis koyan doktorlar, Korala\'ya oksijen tedavisi görmesi gerektiğini söyledi. Ancak, maddi durumu yeterli olmayan Korala, o dönemde sadece özel hastanelerde bulunan bu tedaviyi yaptıramadı. İlerleyen süreçte rahatsızlığı artan Korala\'nın sol bacağı kangren olduğu için 2007 yılı Ağustos ayında Manisa Devlet Hastanesi\'nde diz üzerinden kesildi. Ertesi yıl Nisan ayında ise bu defa sağ bacağı aynı nedenle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde diz altından kesildi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Korala, işinden de oldu. Şehadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Korala\'ya yardım elini uzattı. Akülü tekerlekli sandalye temin edilen Korala\'ya, aylık 1280 lira da evde bakım aylığı bağlandı. Ayrıca, kömür, yiyecek ve gıda maddesi yardımında bulunuldu. \'TEK İSTEĞİM ÇOCUKLARIMI OKULA GÖTÜRÜP, GETİREBİLMEK\' Tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini, birçok işini eşinin desteği ile halledebildiğini belirten Eşref Korala, tek isteğinin çocukları okula götürüp, getirebilmek olduğunu dile getirip, protez bacak için kendisine yardımda bulunulmasını istedi. Her iki bacağına protez takılması için toplam 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu, tamamını devletin karşılamadığını belirten Korala, Bunun için maddi durumum yeterli değil. Kendim çalışamıyorum. Yüzde 91 ağır engelli raporum var. Eşimde bana baktığı için bir iş yapamıyor. Her ne kadar akülü tekerlekli sandalyem olsa da eşim pek çok ihtiyacımı karşılayabilmek için beni sırtırnda taşımak zorunda kalıyor. Evimiz kira. Her ay 600 lira kira ödüyorum. Kaymakalığın yaptığı yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Başka da bir gelirimiz yok. Bu nedenle protez bacak için para biriktirme şansımız olmuyor. Protez bacaklarım olursa, bir işe girip, çalışabilirim. Böylelikle emekli olmam için gereken 3 yıllık süreyi de doldurabilirim dedi. Eşini çoğu zaman ihtiyaçlarını görebilmesi için sırtında taşımak zorunda kaldığını anlatan 33 yaşındaki Müjde Korala da, Eşim protez bacak takılması halinde her işyini kendi görebilir. Böylece bana ihtiyacı olmayacağı için ben de hem çocuklarıma daha fazla zaman ayırabilirim hem de bir işte çalışıp, evin geçimine destek olabilirim. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım bekliyoruz diye konuştu. 10 yaşındaki Vicdan Korala da Babamın bizi elimizen tutup, parka ve okula götürebilmesi için bacaklarının olmasını istiyorum dedi. Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Korala\'ya protez bacak taktırılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.