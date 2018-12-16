(Görüntülü) TBMM'DE "İSTİFA' PROTESTOSU GERİLİMİ (2)

Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP\'li vekiller \'istifa\' sloganı attı







Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MECLİS Genel Kurulu\'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada CHP\'li milletvekilleri, \'istifa\' yazılı dövizler açarak, \'istifa\' sloganı attı.





Meclis Genel Kurulu\'nda CHP milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan\'ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada \'istifa\' yazılı dövizler açtı. Ulaştırma Bakanlığı\'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüye çıkan Bakan Turhan konuşmasına başladığı sırada CHP\'li milletvekilleri bu kez de \'istifa\' sloganı attı. AK Parti milletvekilleri ise CHP\'lilerin protestolarına alkışla cevap verdi. Yaşanan bu olay sonrası birleşime beş dakika ara verildi.