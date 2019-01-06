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(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım'dan acılı aileye ziyaret (ziyaretten fotoğraflarla)

Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde

06 Ocak 2019 03:13

Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna\'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi\'nin İzmir\'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi\'ne başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.

Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini de Hüsünbeyi Ailesi\'ne ifade eden Yıldırım, cenazenin Türkiye\'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de iletti.

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