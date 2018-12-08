(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım, Ruhani ile Görüştü
Ekber KARABAĞ, İRAN (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi
08 Aralık 2018 17:12
Ekber KARABAĞ, İRAN (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran\'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.
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