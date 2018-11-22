(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (7)

GEMİ TRAFİK İZLEME MERKEZİ\'Nİ AÇTI TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayraklı\'daki Gemi Trafik Hizmetleri ve Trafik Gözetleme Merkezi\'ne geçti. Buradaki açılış törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Merkezin faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uzun yıllar denizciliğe bazı vatandaşların geçimlik teknesi olarak bakıldığını belirterek, şöyle konuştu: \"Son dönemde denizcilik alanında çok önemli atılımlar yaptık. Denizcilikte lider ülkeler arasında girdik. Denizciliğe sadece taşımacılık olarak bakmıyoruz. Kapsamlı bir endüstri ve hizmet alanıdır. Maalesef uzun yıllar denizciliğe bazı vatandaşlarımızın geçimlik teknesi olarak bakılmıştır. Bunun en somut örneği gemilerimizin uzun yıllar kara listede olmasıdır. Kısa sürede beyaz listeye taşıdık gemilerimizi. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırabiliyoruz. Üç denize, üç büyük liman stratejimiz devam ediyor. İnsan unsurlarını da göz ardı etmiyoruz. Sektör çalışanlarının eğitimine önem veriyoruz. Dünyada bu alanda ikinci ülkeyiz. Bakanlık olarak milletimizin denizle buluşması için eğitimi özendirici faaliyetler yapıyoruz. Elektronik ortamda verilen bu eğitimle kapımızı herkese açtık. Ulusal ve bölgesel acil müdahale merkezleri kurduk.\" \'KARA LİSTEYE GİRMEDEN GEMİLERİMİZİN BAYRAK DALGALANDIRMASI LAZIM\' TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise yerli ve milli vurgusu yaptığı konuşmasında denizde emniyetin önemine dikkat çekti. Yıldırım, şunları söyledi: \"Denizde emniyet konusu ile ilgili ilk proje, boğazlardaki gemi trafik sistemidir. 2003 yılında göreve başladığımızda hayata geçmişti. Daha sonra yaşadığımız gelişmeleri göz önüne alıp 7 bin 780 kilometrelik bütün kıyı şeridimize genişletme kararı aldık. Diğer gemi trafiğinin en yoğun olduğu İzmir, İzmit ve Mersin\'de bu istasyonların kuruluş çalışmaları başladı. Denizcilik küresel iş. Yerel kalarak denizcilikte başarılı olmamız imkansız. Uluslararası bütün mevzuata hakim olmamız lazım. Bu da yetmez, uluslararası sularda kara listeye girmeden gemilerimizin bayrak dalgalandırması lazım. Peki hal böyle miydi? 2003 yılında Türk gemileri kara listedeydi. Yani çıktığı ilk limanda tutuluyordu. Bu hem itibarımızı, hem de ticaretimizi olumsuz etkiliyordu. Çok yoğun çalışmalarla denizcilikte değişim yaptık. Vaktiyle Akdeniz\'i Türk gölü haline getiren Barbaros Hayrettin Paşaların, Oruç Reislerin izinden giden bugünkü denizcilerimizde gurur duyuyorum.\" \'DENİZLERE HAKİM OLAN DÜNYAYA HAKİM OLUR\' TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \'Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur\' sözünü de hatırlatarak, \"Söylenecek her söz söylendi. Lafı uzatıp zurna yapmaya gerek yok. İşte hizmet. Hizmeti yapanlar da burada. Merkezin denizde can ve mal emniyetini çok daha fazla sağlayacağı aşikar. Bunu ancak gelişmiş ülkeler yapabilir. Türkiye bu konuda gelişmiş ülkeler arasında. Dolayısıyla \'Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur\' sözü Barbaros Hayrettin Paşa\'dan bize mirastır. Şunu unutmayalım, kara hudutlarımızın uzunluğu, deniz hudutlarımızın uzunluğunun sadece üçte biri kadardır. Türk milleti, denizci bir millettir.\" Konuşmalardan sonra merkezin açılış kurdelesi kesildi. Merkezi gezen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)