(Görüntülü) TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Çankaya İlkokulu\'nda kullandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu\'na geldi. 1146 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gelen Kahraman, bir süre vatandaşlarla birlikte sırada bekledikten sonra oyunu kullandı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, \"Hayırlı olsun. Tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, Cumhuriyet devleti olarak ilelebet yola devam edecek. Herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin\" dedi.