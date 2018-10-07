(Görüntülü) TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ANTALYA'DA

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ANTALYA\'DA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanı ile bir araya geleceği Antalya\'ya geldi. Yıldırım, Batman\'daki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Antalya\'daki ailesini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, öğle saatlerinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Antalya\'ya geldi. Yıldırım çiftini havalimanında, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibiyle, gösterilerinin ardından fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım, daha sonra Batman\'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Aksu ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe ile babası Hasan Hekim\'e başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan dualara eşlik etti. Yıldırım sonrasında ise \'kapalı yol\' esnafını ziyaret etti. Bu akşam Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile otelde görüşmesi beklenen Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanlarıyla Antalya\'da bir araya gelecek. Görüntü Dökümü --------------------- -TBMM Başkanı Binali Yıldırım\' ın gelişi ve şehit evini ziyareti ANTALYADHA