(Görüntülü) TBB Başkanı Feyzioğlu sandık güvenliğine dikkat çekti

Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), (DHA) Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğraflarından oluşan \'Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan\' isimli sergi, Eskişehir ve Denizli\'nin ardından Muğla\'nın Bodrum ilçesinde de açıldı. Açılışa katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Haziran\'da sandık güvenliğinin önemine değinerek siyasi partilere yönelik Bu seçimde \'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş\' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. Çünkü sandığın güvenliğini sağlanmazsa demokrasi olmaz dedi. TBB ve Muğla Barosu işbirliğiyle, Fahri Özdemir\'in 13 bin Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan özenle seçilerek hazırlanan 100 fotoğrafın yer aldığı \'Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan\' sergisi, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi\'nde açıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, koleksiyon sahibi Fahri Özdemir ve çok sayıda vatandaş açılışa katıldı. Metin Feyzioğlu, Atatürk\'ün kronolojik sıraya göre düzenlenen 100 fotoğrafının yer aldığı sergiye çocukların getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çocukların Atatürk\'ün bilmedikleri birçok yönünü göreceklerini söyledi. Feyzioğlu, açılışın ardından sergide yer alan fotoğrafların yer aldığı kitabı, Belediye Başkanı Kocadon\'a ve Muğla Baro Başkanı Uzun\'a hediye etti. Açılış konuşmalarının ardından, katılımcılar sergiyi gezdi. Özdemir, sergiyi gezenlere fotoğraflarla ilgili bilgiler verdi. \'SANDIĞIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLANMAZSA DEMOKRASİ OLMAZ\' Daha sonra 24 Haziran seçimiyle ilgili konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, oyun namus olduğunu belirterek, Vatandaşa oyununun teminatını verin. Çünkü seçim güvenliği devletin işi. Sandık güvenliği de öncelikli olarak siyasi partilerin işidir. Sadece siyasi partilerin sandıklarda, ilçelerde temsilci bulundurma yetkisi vardır. Sadece siyasi partiler tutanaklarının aslını alabilirler. Bu sebeple orada yetişmiş, eğitimli, sorumluluğu bilen ve namusa sahip çıkma yeterliliğinde görevliler bulundurun. Bu seçimde \'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş\' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. Çünkü sandığın güvenliğini sağlanmazsa demokrasi olmaz dedi. DESTEK VERMEYE HAZIRIZ Sandık güvenliği için birlik olarak da destek vermeye hazır olduklarını belirten Feyzioğlu, Seçim günü bir çağrı merkezi kuruyoruz. Telefonlarını da ilan edeceğiz. Herhangi bir ilçenin herhangi bir sandığında vatandaş bir sorunla karşılaştığında, buna hukuki yönden cevabı vermek ve ihtiyaç olursa ilgili baronun kuracağı gezici ekibi de avukatlardan oluşan ekibi de oraya yönlendirmek üzere bir hazırlık içindeyiz. Bu çerçevede de vatandaşımıza kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü desteği vermekle yükümlüyüz dedi. Feyzioğlu, sergiyi gezdikten sonra Bodrum\'dan ayrıldı. Sergi, 17 Haziran\'a kadar Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gezilebilecek.