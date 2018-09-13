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(Görüntülü) Tatilciler, otel aktiviteleriyle eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, düzenlenen havuz aktivitelerinde hem eğlendi, hem de serinledi

13 Eylül 2018 15:23

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, düzenlenen havuz aktivitelerinde hem eğlendi, hem de serinledi. Türkiye\'nin en önemli destinasyonlarından Kemer\'de bu yılki gidişat turizmcileri memnun ederken, oteller de müşterileri memnun edecek çeşitli aktiviteler yapıyor. Özellikle sıcak havadan bunalan tatilcilerin en fazla tercih ettiği aktivitelerin başında havuz eğlenceleri geliyor. Kemer\'in yıl boyunca açık olan otellerinden Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de de doluluk oranları zirve yaparken, eğlenceler de tüm hızıyla sürüyor. Hava sıcaklığının 35 derece civarında seyrettiği ilçede yerli ve yabancı müşteriler havuzdaki aktivitelerle eğlendi. Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, \"Şu anda Türk turizmi bir ivme kazandı. Tekrar eski günlerini yakaladı. Biz böyle devam edeceğini umut ediyoruz. Sezon devam ediyor Antalya\'da. Bayram bitti, yoğunluğu atlattık ama ekimin sonuna kadar Antalya\'da bildiğiniz üzere hava sıcaklıkları normalin üzerinde geçecek. Şu anda da otelimiz dolu. Biz de yaptığımız aktivitelerle, havuz başı partileriyle hem yerli, hem de yabancı misafirlerimizi eğlendirmeye gayret ediyoruz. Toplamda şu an 3 bin 500 misafirimiz var. Ağırlıklı olarak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan\'dan misafirlerimiz var. Türk misafirlerimiz var. İngiliz ve Alman misafirlerimiz var\" dedi.

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