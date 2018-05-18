(Görüntülü) Tatbikat için gelen hücumbot, Datça'da halkın ziyaretine açıldı

Mehmet ÇİL / DATÇA, (Muğla), (DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri Donanma Komutanlığı idaresindeki \'Beyaz Fırtına-2018\' askeri tatbikatına kapsamında Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında demirleyen TCG İMBAT - P 335 adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı. Marmara, Ege ve Akdeniz\'de gerçekleştirilen, \'Beyaz Fırtına 2018\' tatbikatı çerçevesinde, Gölcük\'ten 50 kişilik mürettebatı ile Datça\'ya gelen 60 metre uzunluğundaki askeri gemi, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle iki gün boyunca (bugün ve yarın) halkın ziyaretine açık tutulacak. Datça açıklarına demirleyen hücumbotun ilk ziyaretçileri arasında, ilkokul öğrencileri de yer aldı. Öğretmen ve okul idarecileri ile birlikte tekne ile askeri gemiye taşınan öğrenciler, gezi boyunca kendilerini gezdiren görevlileri soru yağmuruna tuttu. Geminin içerisinde görevli askeri personel tarafından 10\'ar kişilik gruplar halinde gezdirilen ziyaretçiler, özellikle savaş araç gereçlerine yakın ilgi gösterdi. Askeri hücumbotun güvertesinde bulunan top, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Datça açıklarında yarın da demirli bulunacak olan, TCG İMBAT - P 335 adlı hücumbot yarın da saat 10.00\'dan itibaren, saat 17.00\'ye kadar halkın ziyaretine açık tutulacak.