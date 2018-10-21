(Görüntülü) Taşeron firma sahibi, proje müdürünü tabancayla öldürdü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi kampüsündeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatıyla ilgili sözleşmesi iptal edilmek istenen taşeron firmanın sahibi Abdullah D. (45), tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu\'nu (48) tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası otomobille kaçan Abdullah D., polis ekiplerince yakalandı. Olay, sabah saatlerinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü\'ndeki taşeron firmaya ait inşaat şantiyesi barakasında meydana geldi. İş sözleşmesi iptal edilen taşeron firmanın sahibi Abdullah D., yüklenici firmanın proje müdürü Suna Yazıcıoğlu ile tartıştı. Abdullah D., tartışma sırasında, yanındaki tabancayla Yazıcıoğlu\'na 3 el ateş etti. Yazıcıoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah D. otomobiline binip, kaçtı. Silah sesini duyup, olay yerine koşan şantiyedekiler, ağır yaralı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu\'nu görünce sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Suna Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, otomobille kaçan Abdullah D.\'yi Eskişehir- Kütahya yolunun 25\'inci kilometresinde yakaladı. Gözaltına alınan Abdullah D., sağlık raporu için götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde gazetecilerin \"Neden öldürdün?\" sorusuna yanıt vermedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.