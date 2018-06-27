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(Görüntülü) Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralı

Hayati AKBAŞ-Adem AKATİN/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi

27 Haziran 2018 20:07

Hayati AKBAŞ-Adem AKATİN/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2\'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu\'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2\'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Karadeniz Sahil Yolu\'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

 

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