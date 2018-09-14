(Görüntülü) Tartıştığı otobüs şoförü hayatını kurtardı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da halk otobüsü şoförü Cem Kılıç, kendisiyle tartışan bir süre sonra da kalp krizi geçiren yolcuyu, yaptığı müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, tedavisinin ardından sağlığına kavuşan yolcu, otobüs şoföründen özür diledi.



Olay, 5 Eylül günü meydana geldi. Mengüceli- Fatih mahalleleri arasında yolcu taşıyan Cem Kılıç yönetimindeki 24 EF 246 plakalı özel halk otobüsüne Halitpaşa Caddesi\'nde bir erkek yolcu bindi. İsmi öğrenilemeyen yolcu, geç geldiğini iddia ederek Kılıç ile tartışmaya başladı. Arka bölümde koltukta oturan yolcu, yerinden kalkıp, Kılıç\'ın üzerine yürüdü. Diğer yolcuların uyarıları üzerine yeniden yerine oturan yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı, yere yığıldı. Durumu fark eden Cem Kılıç, otobüsü durdurarak yolcuya müdahale etti, ardından da güzergahını değiştirip Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay günü yolcunun otobüse binerken kendisine tepki gösterdiğini ifade eden Cem Kılıç, \"Yolcu otobüse binince \'Nerede kaldınız, bir saattir sizi bekliyorum?’ diye tepki gösterdi. Ben de sakin olup oturmasını istedim. O esnada bana hücum etmeye kalktı. Diğer yolcular izin vermeyince onlara da aynı tepkiyi gösterdi. Arka tarafa geçip oturdu, ancak çok tepkiliydi. Sonra güzergahımızda devam ediyorduk, o sırada yolcular, \'kalp krizi mi geçiriyor, çok rahatsızlandı\' deyince hemen dörtlüleri yakıp kenara yanaştım. Gittim hastamızı kontrol ettim, diline baktım. Yan çevirdim, kalbine baktım. Güzergahımızdan çıkıp hastaneye götürdüm. Kalbinden sorun yaşamış. Olaydan sonra karşılaşınca bana teşekkür etti, özür diledi. Şoförlük gerçekten çok zor bir meslek. Şoför arkadaşlarımızın Allah yardımcı olsun diyorum\" dedi.