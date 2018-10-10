(Görüntülü) Tartıştığı damadı ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin babası F.K.Ö. ile tartışan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.



Olay, bugün sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., yaklaşık 10 ay önce kızıyla evlenip, şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek\'le konuşmak için dükkanına gitti. Kayınpeder ile damadın arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, F.K.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp ateşledi. Seçkin\'le işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.\'nün emniyetteki ifadesinde, \"Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım\" dediği öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.