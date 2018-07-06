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(Görüntülü) Tarlaya devrilen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya devrilerek, ters döndü

06 Temmuz 2018 21:03

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya devrilerek, ters döndü. Kazada, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, ilçenin Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas\'tan Şarkışla\'ya giden Mehmet Karadeniz (48) yönetimindeki 58 FF 024 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilerek, ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Karadeniz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Münevver (43) ve Makbule Karadeniz (22) ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Karadeniz\'in cenazesi ise otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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