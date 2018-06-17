(Görüntülü) Tarlada çift sürerek, üniversite sınavına hazırlanıyor

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA\'da 17 yaşındaki Ece Öztürk, tarlada traktör ile çift sürerken, bir yandan da bu ay sonunda yapılacak olan üniversite sınavına test çözerek hazırlanıyor. Muğla\'nın Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesi\'nde yaşayan Ece Öztürk, azmi ile takdir topluyor. Menteşe Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden bu yıl mezun olan Öztürk, tarlada traktör ile çift sürüyor. Ailesine her konuda yardım eden genç kız, 30 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) huzur bulduğu tarlada test çözerek hazırlanıyor. Usta şoförlere taş çıkartan Ece, Babama tarladaki işlerinde yardım ediyorum. İnekleri otlatıp, sağıyorum, çift sürüyorum. Daha 4\'üncü sınıftayken babamın kucağında traktör sürmeye başladım. Biraz daha büyünce, kendim kullanmayı öğrendim. Benim için zor olmuyor. Toprakla uğraşmaktan büyük keyif alıyorum. Okulumu takdir belgesi alarak bitirdim. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum dedi. Çiftçi emeklisi baba Recep Öztürk ise, Kızımla ne kadar gurur duysam azdır. Sürekli annesi ve bana yardım ediyor. Bunların yanı sıra bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Derslerinde başarısını takdir belgesiyle taçlandırdı. Gelecekte kendisinin iyi bir yerde olacağına yürekten inanıyorum. Alçak gönüllülüğüyle elinden geldiği kadar herkesin işini koşmaya çalışıyor diye konuştu.