T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)

11 Ekim 2018 15:47

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Birçok eseri barındıran İstanbul\'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi Görüntü Dökümü: ---------- //HAVADAN// -Sultanahmet meydanı -Ayasofya -Yeni Cami -Topkapı sarayı (Tür: İstanbul)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ BirçokDökümü HAVADAN SultanahmetCami Topkapı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24