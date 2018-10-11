(Görüntülü) TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Birçok eseri barındıran İstanbul'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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//HAVADAN//
-Sultanahmet meydanı
-Ayasofya
-Yeni Cami
-Topkapı sarayı
(Tür: İstanbul)
11 Ekim 2018 15:47
TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Birçok eseri barındıran İstanbul\'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
----------
//HAVADAN//
-Sultanahmet meydanı
-Ayasofya
-Yeni Cami
-Topkapı sarayı
(Tür: İstanbul)
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