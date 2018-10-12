(Görüntülü) Tarihi stadyum, 'Millet Bahçesi' oluyor

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA) - Mersin\'de 1951\'den 2014 yılına kadar hizmet veren tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu\'nun yıkımına başlandı. 1943-1947 yılları arasında dönemin valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından istimlak ettirilen arsada yapımına başlanan ve 1951 yılında tamamlanıp Mersin İdmanyurdu\'na tahsis edilen stadyum, kapılarını kırmızı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı ile açtı. 63 yıllık tarihinde Mersin İdmanyurdu\'nun sayısız başarısına tanıklık eden stadyum, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan Mersin Arena\'nın açılması ile birlikte ömrünü tamamladı. Bu sahada oynanan son resmi müsabaka ise 2013-2014 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçı oldu. \"SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI YERİNE ÇEKİÇ SESİ VAR\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \"Arazi, \'Millet Bahçesi\' olarak değerlendirilecek\" dediği stadyumdaki yıkım çalışmalarının startı verildi. Geçtiğimiz günlerde ışıklandırma sistemi sökülen ve kentteki başka bir tesise nakledilen stadyumda koltuklar ile tribün üzerindeki kaplamaların sökümüne başlandı. Özellikle 9 Mayıs 2011\'de Mersin İdmanyurdu\'nun Boluspor\'u 2-0 mağlup ederek 28 yıl aradan sonra Süper Lig\'e yükseldiği maçta tarihin en önemli anlarını yaşayan tribünlerde şimdi sevinç çığlıkları yerine çekiç sesleri var. Yıkımı üstlenen inşaat firmasının mühendis ve iş güvenliği uzmanı yetkilisi Funda Bahçıvanoğlu, \"İhale soncunda burayı almış bulunmaktayız. Arkadaşlarla birlikte işlemi 16 Aralık 2018 itibari ile teslim edeceğiz. Şuan 14 kişi olarak başlıyoruz. Yıkımlarda yapılan işin durumuna göre çalışan sayısı artıyor veya azalıyor\" dedi.