(Görüntülü) Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yolları\'ndan (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında çatıdan çıkan kiremitlerin Fransa’dan getirildiği belirlendi. 1920\'li yıllarda yapılan ve son yıllarda atıl kalan tren garının restorasyonu için yapılan çalışmalar sırasında çatıda eski kiremitler bulundu. Ancak kiremitlerin üzerinde Fransızca yazılar bulunması, \'Fransa\' yazısının yer alması, görevlileri şaşırttı. Binanın yapımı sırasında kiremitlerin Fransa\'dan getirildiği anlaşıldı. \'Guichard Carvin\' markalı kiremitlerin o dönem Marsilya\'daki fabrikada üretildiği belirtildi. Yaklaşık 300 kiremit, binanın içinde bir köşeye konuldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, restorasyon sonrasında kiremitlerin de binanın içinde teşhir amaçlı kullanılacağını söyledi. Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilecek tren garı, önümüzdeki günlerde müze kafe olarak hizmete açılacağı belirtildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Togar, \"İsmini ‘Nostalji Parkı’nı verdiğimiz bu alan bundan 100 küsur yıl önce çalışmalar esnasında Fransız kiremidi ile yapıldığını öğrendiğimiz bir tarihi binanın müzeye çevireceğiz. Burada 2 ayrı bina var. Bu binayı bu ilçenin geçmişini, tarihini yansıtan bir kent müzesine çevirmeyi istiyoruz. Diğer bir kısmı da buraya gelen misafirlere, ilçemizin yöresel tatlarını tadabilecek oldukları küçük bir cafeye çevirmeyi arzu ediyoruz. Tekkeköy, ismi ile müsamma bir ilçedir. 800 yıl önce bir Selçuklu şehrinin kurduğu tekkeden ismini alan köy hüviyetini kaybetmemiş ama Karadeniz’in en çok gelişen, en eski tarihi yerleşkesi olan bir ilçenin merkezinde 1 metrekare yeşil alan yokken biz bu alanı çok uzun uğraşlar sonucu 10 dönümlük alanı tahsisini başardık\" dedi. Kiremitleri değerlendireceklerini ifade eden Başkan Togar, \"Resmi makamlarla onları belki bu müzenin içerisinde kendilerine bir yer ayarlayıp, burada sergilemeyi arzu ediyoruz. Buraya gelenlerin de buradan çıkan ürünleri görebilecekleri bir müze olacak. O zamanki büyüklerimizin ve atalarımızın nasıl yapıya önem verdiklerini ve halen sapasağlam, bu kadar hor kullanmaya rağmen ayakta kalabildiğinin çok önemli bir tarihsel şahidi olarak kiremitleri burada sergilemeyi düşünüyoruz\" diye konuştu.