(Görüntülü) Talep görmeyen sarımsaklar çöpe gidiyor

Nuri PİR- Damla GÖL/ADANA, (DHA) - ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pek çok meyve ve sebzenin zamlanmasına rağmen en ucuzu 2 liradan satılan sarımsağa talep olmadığı söyledi. Batman, Vedat Dalokay Hal Kompleksi\'nde satılamayan tonlarca ürünü çöpe atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Son dönemde pek çok meyve ve sebzenin fiyatı zamlanırken, sarımsağın fiyatının neredeyse her yıl aynı kalması dikkat çekti. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Batman, antibiyotik özelliği de bulunan sarımsağa talebin az olması nedeniyle fiyatların düşük kaldığını kaydetti. Kahramanmaraş sarımsağının kilosunun 2 liradan, Kastamonu sarımsağının ise kilosunun 7 liradan satıldığını dile getiren Batman, Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde satılamayan yaklaşık 15 ton sarımsağı çöpe atmak zorunda kaldıklarını kaydetti. \'ESNAF BANKAYA BORÇLU\' Son dönemde pek çok ürünün zamlanmasını arz- talep dengesine bağlayan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Batman, bunda komisyoncuların rolünün olmadığını savunarak, şunları söyledi: \"Bu farklar korsan satıcılar ve denetimsizlikten kaynaklanıyor. Künyesiz mal satışı yasak. Artık barkod sistemi ve telefon uygulaması çıktı. Ürünlerin nereden geldiği, alış ve satış fiyatları kontrol edilebiliyor. Bu uygulamayı ve denetimleri pazar ve marketlerde yapsalar fiyatlar hep aşağı düşer. \'Komisyoncular üreticiden 1 liraya alıyor, 10 liraya satıyor\' diyorlar. Böyle bir dünya yok. Öyle olsa hepimiz trilyoner oluruz. Buradaki hal kompleksinde 271 dükkanımız var. Tüm esnaf bankaya borçlu.\"