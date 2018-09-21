(Görüntülü) Taksim'de turistin iddiası polisi harekete geçirdi

Taner YENER - Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA) - TAKSİM Meydanı\'nda Arap turistin parasını alarak kaçtığı öne sürülen taksi şoförü bir saat içinde Şişli\'de yakalandı.



Olay, Beyoğlu Kazancı Yokuşu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap erkek bir turist, oteline yakın bir yere indiği taksi şoförünün 1500 lirasını alarak kaçtığını öne sürdü. Mağdur turist ve otel görevlileri \"155 polis ihbar\" hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler geldi.





KISA SÜREDE YAKALANDI



Ekipler, olay yerinde otel görevlilerinin yardımıyla Arap turistin bilgisine başvurdu. Polis ekipleri, turistin verdiği bilgilerle güvenlik kameralarından taksinin plakasını belirledi. Taksiciden şikayetçi olan Arap turist, ifadesini alınmak üzere Taksim Polis Merkezi\'ne götürdü. Ekiplere taksi plakasının anons edilmesinden sonra kaçan taksicinin Büyükdere Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi. Güven Timleri plakası belirlenen taksici E.K.\'yi Mecidiyeköy girişinde durdurarak gözaltına aldı. Taksi sürücüsü, Taksim Polis Merkezine götürüldü.