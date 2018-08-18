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(Görüntülü) Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı

18 Ağustos 2018 16:13

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU\'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı.

Olay  saat 10.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı. Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı. Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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