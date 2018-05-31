T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Taksim'de "Gezi" önlemleri

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, ( DHA) GEZİ Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim'de dün alınan güvenlik önlemleri bugün de devam ediyor

31 Mayıs 2018 15:06

Taner YENER - Harun UYANIK / İSTANBUL, ( DHA) GEZİ Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim\'de dün alınan güvenlik önlemleri bugün de devam ediyor. Önlemler kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerlerle kapatıldı. Yaya trafiğine açık alan parkta, önleyici hizmetler büro amirliğine bağlı ekipler ile zırhlı polis aracı da bekletiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Gezi Parkı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı yolların bugün saat 15.30\'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taner YENERHarun UYANIKDHA GEZİ ParkıTaksimTaksim Cumhuriyet AnıtıGezi ParkıYayaEmniyet MüdürlüğüTaksim Meydanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24