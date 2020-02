(Görüntülü) Taksiciler AKOM önünde toplandı -1

Erhan TEKTEN-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA) BİR grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldığı sırada, Eyüpsultan\'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde toplandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, C segmenti ticari taksilerde 6 hava yastığı ve otomatik vites zorunluluğunun kaldırıldığını belirterek, \"Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek\" diye konuştu.



Bir grup taksici, UKOME toplantısı yapıldığı sırada, AKOM\'un önünde toplandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, \"Ulaşım sektörüyle alakalı, \'ticari araçlarda C segmenti altı araç kullanılamaz\' mecburiyeti vardı. C segmenti araçlarda da \'otomatik vites ve 6 hava yastığı olacak\' şartı önceden alınmıştı. Bugün ticari taksicilerimiz araç değişikliği yaptıkları zaman veya yeni plaka satın aldıkları zaman en az C segmenti takmak zorundalar. C segmenti takarken de kriterler 6 hava yastığı, otomatik vites olması mecburiyeti yok. Ama yüzde 50 milli araç takmak zorundalar. Yani Türkiye\'de üretimi veya montajı olan araçları takabilirler\" dedi.





\"A VE B SEGMENTİ ARAÇLARLA TAKSİCİLİK YAPAMAYACAKLAR\"



Araç sınıflarıyla ilgili Eyüp Aksu, \"Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek\" diye konuştu.





\"TAKSİ, TAKSİ-DOLMUŞ VE MİNİBÜS ÜCRET TARİFELERİNE ZAM YAPILACAK\"



Taksi ücret tarifelerinde değişiklik olup olmayacağına dair ise Aksu, \"Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti. İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak\" ifadelerini kullandı.





TOPLANTIDA UBER DE KONUŞULDU



UBER\'le ilgili ise Aksu, \"Bundan sonra İBB, yol belgesi vermeyecek. Bugün bu madde görüşüldü; fakat karara bağlanmadı. Ama UBER\'in yok edilmesi, çalışmaması için İBB çok hassas davranıyor. Araç koltuk sayısını da inşallah bir sonraki toplantılarda 11+1 olarak revize edeceğiz. Bunlar da 8+1 ile taksicilik yapamayacaklar\" dedi.





TAKSİCİLER SORUNLARINI ANLATTI



Toplantı yapıldığı sırada AKOM önünde bekleyen taksicilerden Ali Demir, \"Hakkımızı istiyoruz. Taksici arkadaşlarımızı görmezden geldiler, biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Birçok sorunumuzu devletim çözdüğü an biz refaha ulaşacağız. Devletimizden çözüm bekliyoruz\" dedi.



Osman Oruç ise, \"Bize uygulanan D segmenti turkuaz araçlar çok lüks. Şu anda uygulayamayız. Kalkmasını istiyoruz. İptal edilmesi için buradayız. Zam ve korsan için buradayız. Zam istiyoruz\" diye konuştu.



Bir diğer taksici Tuncay Aykırı da, \"Bizler çok mağduruz. UBER ve korsanlar en büyük sorunumuz. Sarı taksilerin muhafaza edilmesini istiyoruz. Evimize ekmek götüremez duruma geldik\" ifadelerini kullandı.



Toplantının sonlanmasının ardından taksiciler, olaysız şekilde dağıldı.