(Görüntülü) Takla atan otomobil, ters döndü; baba- oğul yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Sadık Durmaz (45) ile araçtaki babası Osman Durmaz (70) yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında, Malkara- Keşan yolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Keşan\'a giden Sadık Durmaz yönetimindeki 42 SN 414 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Sadık Durmaz ile babası Osman Durmaz, otomobilde sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden çıkardığı baba- oğul, sağlık görevlilerince ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sadık Durmaz ile babası Osman Durmaz\'ın tedaviye alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle 30 dakika ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle yeniden açıldı.