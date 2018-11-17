(Görüntülü) 'Takip mesafesi'nin önemini gözler önüne seren görüntü

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA) - Ankara\'da sağ şeritte seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü, önündeki aracın bir anda sol şeride geçmesi sonrası, yolcu alan bir minibüse çarpmak üzereyken son anda sol şeride geçerek kazadan kurtuldu. Takip mesafesinin önemini gözler önüne seren görüntü, aracın kamerasınca kaydedildi. Olay, Ankara\'da Konya yolu üzerinde yaşandı. Yolun sağ şeridinde bir ticari aracın arkasından, yakın mesafede seyreden otomobilin sürücüsü, önündeki aracın sol şeride geçmesi sonrası, yolcu almakta olan minibüsü fark etti. Sürücü son anda sol şeride geçerek kazadan kurtuldu. Yaşanan o anlar aracın kamerasınca kaydedildi.