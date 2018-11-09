T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tahtakale'de helikopter destekli sahte ürün operasyonu

istanbul DHA   Tahtakale'de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi

09 Kasım 2018 15:36

istanbul DHA


 

Tahtakale\'de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi.


 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Tahtakale\'de sahte ürün operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ninde destek verdiği operasyonda 22 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi ile 16 işyeri hakkında işlem yapıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA   TahtakaleEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüFatih TahtakalePolisOperasyonda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24