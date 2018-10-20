(Görüntülü) Tabancayla yaraladığı kişinin yakınlarından dayak yedi

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada; bir kişi, tabancayla yaraladığı kişinin 4 yakınınca masa ve sandalyelerle dövüldü. Çarşı Caddesi\'ndeki bir ganyan bayisinin işletmecisi Barış N. (51) ile yine aynı cadde üzerinde bulunan tütün satışı yapan bir işletmenin sahibinin oğlu Alparslan D. (25) arasında, bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Barış N., tabancayla Alparslan D.\'ye ateş etti. Alparslan D., karın boşluğundan yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine işyerinden koşarak olay yerine gelen Alparslan D.\'nin yakınları, cadde üzerinde duran masa ve sandalyelerle Barış N.\'ye vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan D. ile dövülen Barış N., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Alparslan D.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Alparslan D.\'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Kavga ise yoldan gelen bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.