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(Görüntülü) Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında konsoloslukta

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul (DHA) - SUUDİ Arabistan'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi

12 Ekim 2018 18:38

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İstanbul (DHA) - SUUDİ Arabistan\'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geldi. İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, saat 14.00 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Heyet binaya girdikten bir süre sonra araçların üçü binadan boş şekilde ayrıldı. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor

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