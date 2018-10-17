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(Görüntülü) Suudi heyet inceleme yapılacak konuta geldi (1)

Erhan TEKTEN- Taner YENER- Can EROK/İSTANBUL,(DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet, gündü

17 Ekim 2018 18:22

Erhan TEKTEN- Taner YENER- Can EROK/İSTANBUL,(DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent\'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na ait konuta geldi. Saat 14.40\'ta 6 araçla gelen 11 kişilik heyeti birlikte konutun önünde hareketli dakikalar yaşandı. Heyetin girişini çekmek isteyen yerli ve yabancı basın mensuplarının görüntü almaya çalışmasını konsolosluk görevlileri engellemeye çalıştı. Aynı dakikalarda Suudi Arabistan Konsolosluğu\'na da bir araç geldi. Bu araçtan ise inen 3 kişi konsolosluğa giriş yaptı. Bu kişilerin de aynı heyette olduğu iddia edildi. Türk heyet henüz konuta gelmedi.

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