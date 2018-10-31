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(Görüntülü) Suudi başsavcının gece yarısı MİT ziyareti

Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00

31 Ekim 2018 12:37

Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne gitti. Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar kaldığı otele döndü.

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