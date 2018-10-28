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(Görüntülü) Suudi Başkonsolosluğu'na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntülüleri

İSTANBUL,(DHA) CEMAL Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkamamış, daha sonra öldürüldüğü açıklanmıştı

28 Ekim 2018 18:21

İSTANBUL,(DHA) CEMAL Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan çıkamamış, daha sonra öldürüldüğü açıklanmıştı. İlerleyen günlerde başkonsolosluğa ait araçların oto kuaoföründe yıkanması güvenlik kameralarına yansıdı.

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