(Görüntülü) Suudi Başkonsolosluğu'na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntülüleri
İSTANBUL,(DHA) CEMAL Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkamamış, daha sonra öldürüldüğü açıklanmıştı
28 Ekim 2018 18:21
İSTANBUL,(DHA) CEMAL Kaşıkçı 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan çıkamamış, daha sonra öldürüldüğü açıklanmıştı. İlerleyen günlerde başkonsolosluğa ait araçların oto kuaoföründe yıkanması güvenlik kameralarına yansıdı.
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