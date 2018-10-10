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(Görüntülü) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor

10 Ekim 2018 15:12

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) 2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Kaşıkçı\'nın kaybolması ile ilgili soruşturma çerçevesinde Levent\'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda inceleme yapılması bekleniyor.


 

Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi.  Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor.

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