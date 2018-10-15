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(Görüntülü) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

Erhan TEKTEN-CAN EROK- İSTANBUL,(DHA) 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor

15 Ekim 2018 16:05

Erhan TEKTEN-CAN EROK- İSTANBUL,(DHA) 2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor.

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