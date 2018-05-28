(Görüntülü) Suriye'nin inşasında Türkiye'nin rolü büyük

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) İtalya Venedik Ca\'Foscari Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vera Costantını, Türkiye, kuzey Suriye\'nin yeniden inşasında kesinlikle merkezi bir rol oynayacaktır dedi. İtalya Venedik Ca\'Foscari Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vera Costantını, İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde İskenderun ve Venedik Tarihsel Geçmişimizden Hareketle Gelecekteki Ortak Adımlara Doğru Örnekler ve Teklifler konulu söyleşi yaptı. İSTE Barbaros Hayrettin Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen söyleşiye, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Ca\'Foscari Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vera Costantını, İskenderun ve Hatay\'ın tarihini, benim şehrim Venedik ile birleştiren derin köklerden dolayı daha da önemli. Venedikliler, Batı Roma İmparatorluğu\'nun çöküşünden itibaren geleceğin denizcilikte olduğunun ve coğrafi konumlarının bir sonucu olarak Doğu ile bağlantı kurma işlevinde yattığının bilincine vardılar. İskenderun, Basra\'yı Venedik\'e bağlayan güzergâhın ortasında, ideal bir konuma sahiptir. Venedikli tüccarlar İskenderun limanını kullanırlardı. İtalyan limanları arasında makro-bölgesel bir işbirliği sistemi kurulmasının avantajları açıkça görünmektedir. Bu bağlamda, İskenderun ve Venedik, geçmişte olduğu gibi iki stratejik liman olarak Türkiye ve İtalya\'yı birbirine bağlayan aktörler olabilir dedi. Costantını, Türkiye ve İtalya çok farklı durumlarda yaşıyorlar, ama aynı zamanda bu iki ülke birçok açıdan benzerlik göstermektedir. Türkiye ise son gelişmelere göre Güneydoğu Akdeniz\'in yanı sıra İtalya\'yı Karadeniz\'e bağlayan güzergahları güvence altına alabilen köklü bir Ortadoğu ekonomisi ve askeri gücüdür. Öncelikle İtalyan ve Türk sanayisinin geleneksel gücü orta ölçekli işletmelerdir. Ortaklıklar kurmak için mevcut sektörler lojistik tekstil, gıda endüstrisi olabilir. Bölge ile ilgili yerel ve uluslararası güçlerle yapılan anlaşmalar sayesinde Türkiye kuzey Suriye\'nin yeniden inşasında kesinlikle merkezi bir rol oynayacaktır diye konuştu. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Irak\'ın yeniden yapılanması dönemini herkesin bildiğini, Türkiye\'nin lojistik avantajları kullanarak büyüdüğüne dikkat çekti.