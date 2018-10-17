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(Görüntülü) Suriyeliyi rehin alan Suriyeliler tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de rehin alınan Suriye uyruklu bir kişiyi polis kurtardı, olay sonrası gözaltına alınan Suriye uyruklu 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı

17 Ekim 2018 14:54

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de rehin alınan Suriye uyruklu bir kişiyi polis kurtardı, olay sonrası gözaltına alınan Suriye uyruklu 1\'i kadın 5 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş\'ta yaşayan Suriye uyruklu N.E., eşi Ş.E.\'nin Mersin\'de M.A. tarafından rehin alındığı ve kendilerinden 55 bin Euro talep edildiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mezitli ilçesindeki bir yazlık sitede bulunduklarını belirleyip adrese operasyon düzenleyerek Ş.E.\'yi kurtardı. Ş.E.\'yi rehin alan Suriye uyruklu kadın N.A. ile erkek zanlılar M.A., O.A.A., K.A. ve S.H.E. yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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