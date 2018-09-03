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(Görüntülü) Suriyelilerin bayram dönüşü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri başladı

03 Eylül 2018 17:13

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye dönüşleri başladı. Kilis Valiliği\'nin izniyle 35 bin 840 kişi, 1- 18 Ağustos günlerinde, Kurban Bayramı\'nı ülkesinde geçirmek için Suriye\'ye gitti. Bu sabahtan itibaren Suriyeliler, Türkiye\'ye dönmek için sınır hattına geldi. Suriye tarafından geçiş yapanlar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri gerçekleştirilip, yanlarında getirdiği eşyalar arandıktan sonra Türkiye tarafına alındı.

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