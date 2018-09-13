T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Suriyeli fabrika işçisi, evinde ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Suriyeli Fevvaz El İbrahim (55), evinde ölü bulundu

13 Eylül 2018 18:56

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Suriyeli Fevvaz El İbrahim (55), evinde ölü bulundu. Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Soğukpınar Sokak\'ta meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Fevvaz El İbrahim, sabah işten geldikten sonra yaşadığı tek katlı müstakil evde uyudu. Eve gelen yakınları, Fevvaz El İbrahim kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi. Komşularında yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildi. Fevvaz El İbrahim\'i hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fevvaz El İbrahim\'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Fevvaz El İbrahim\'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYASuriyeli Fevvaz ElOlayMeramSaadet Mahallesi Soğukpınar SokakBirFevvaz ElEveKomşularındaKonya EğitimAraştırma Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24