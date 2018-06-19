(Görüntülü) Suriyeli Dima bıçaklanarak öldürüldü, 7 aylık bebeği kucağında bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Suriyeli Dima Aşaelim (18) evinde bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadın bulunduğunda kucağında olan 7 aylık bebeği yakınrlarına teslim edildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değiirmenlikızık Mahallesi\'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, 1,5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen oğullarına Hasan Kasım adını verdi. Genç kadının eşi Muhammet Kasım, saat 11.30 sıralarında garson olarak çalıştığı kent meydanındaki lokantaya gitti. Bir süre sonra kardeşi Dima\'yı ziyarete gelen kardeşi Valiht Aşaelim, iddiaya göre, zili çaldı ancak kapı açılmadı. Annesinden aldığı anahtar ile eve giren Valiht Aşaelim, kız kardeşini kanlar içinde ölü olarak buldu. Bıçaklanarak öldürülen genç kadının kucağındaki oğlu Hasan Kasım, alınıp akrabalarının evine götürüldü. Evde parmak izi alan ve çevredeki güvenlik kameralarını araştıran polis, Dima Aşaelim\'in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim\'i gözaltına aldı. Polis, soruşturmasını sürdürüyor.