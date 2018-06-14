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(Görüntülü) Suriyeli çocuk dilencilerin trafik ışıklarındaki ölüm oyunu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Suriyeli çocuklar, tehlikeli olmalarına rağmen trafiğin yoğun olduğu trafik ışıklarında dileniyor

14 Haziran 2018 18:31

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da Suriyeli çocuklar, tehlikeli olmalarına rağmen trafiğin yoğun olduğu trafik ışıklarında dileniyor. Kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen Suriyeli çocuklar ölüme meydan okuyor. Araçların yoğun bir şekilde geçişlerine aldırış etmeyen Suriyeli çocuklar, ailelerine para götürebilmek için trafik ışıklarında duran otomobiller arasında dileniyor. Özellikle İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı üzerinde grup halinde dilenen Suriyeli çocuklara kimi araç sürücüsü tepki gösterirken, kimileri de para veriyor.

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