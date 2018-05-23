(Görüntülü) Suriye'de de kullanılacak itfaiye araçları hizmette

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü parkına yeni itfaiye araçları, devreyi alınırken, araçların Suriye\'de de yangın ve doğal afetlerde kullanılacak. Kilis Belediyesi tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) proje kapsamında hazırlanan tam donanımlı Seyit Onbaşı ve Koca Yusuf isimli 2 itfaiye aracı ile yangın, arama kurtarma faaliyetleri ile afet sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin hizmeti alınması nedeniyle bir tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, itfaiyelerinin yeni bir güç kazandığını ifade ederek, 2 tam donanımlı araç ve gereçlerin tanesi yaklaşık bir milyon TL\'dir. Proje kapsamında yapılan araçlarımızdır. Rabbimden niyazımız bu araçları hiç kullanmamaktır dedi. Kara, ihtiyaç duyulduğu anda; sadece Kilis\'t değil, çevre illerde, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonun bulunduğu bölgelerde, Suriye topraklarında 24 saat kesintisiz hizmete hazır olduklarını belirtti. Kara, Gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı bölgesinde bir çok defalar operasyonlara katıldık. Yangın söndürme operasyonları, diğer askeri operasyonlara katıldık. Hazır ve nazır bekliyoruz. Bu araçları yeri geldiği zaman insanı amaçlı, yeri geldiği zaman askeri amaçlı, yeri geldiği zamanda gerek yurt dışında gerek yurt içinde yangın söndürmelerde kullanacağız dedi. Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise Kilis İtfaiyesine 2 tane çok donanımlı aracın katılmasından mutlu olduklarını ifade ederek, Hani derler ya \'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-u salah isterse\' biz de bu araçlarımızın eskimesini, kullanılmadan eskimesini canı gönülden istiyoruz. Ama 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ordusu, yangın, sel, tabi afete karşı hazır olmalıdır. Kilis aynı zamanda kendisinin 1.5 katı kadar da çevresindeki alana hizmet veriyor. Belediyemizin gerek itfaiye, gerekse diğer konularda her zaman güçlü olması gerektiğine inanıyorum diye konuştu. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hasan Kara, yeni itfaiye araçlarına binerek test etti.