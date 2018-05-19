(Görüntülü) Suriye'de 50 bin kişiye iftar yemeği

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı\'nca Suriye\'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kenti kırsalında Ramazan ayında günlük 50 bin kişiye iftar yemeği verildiği bildirildi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye\'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kırsallarında yaşayan 50 bin kişiye her gün iftar yemeği verdiklerini söyledi. Ramazan ayında Suriye\'nin çeşitli bölgelerinde toplu iftar organizasyonları düzenlediklerini anlatan Tosun, Sabit mutfak ve mobil aşevlerimizden çıkan günlük 50 bin kişilik sıcak yemeği savaş mağduru ailelere dağıtıyoruz. İftar çalışmalarımız İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kırsallarında sürüyor. Ayrıca, terör örgütlerinden temizlenen Afrin ilçesinde de iftar yemeği dağıtımlarımızı sürdürüyoruzö dedi.