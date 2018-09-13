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(Görüntülü) Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti

13 Eylül 2018 23:38

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis\'ten Hatay\'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Aralarında iş makineleri de bulunan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay\'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.

 

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