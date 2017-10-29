(Görüntülü) Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı

İSTANBUL, (DHA)

Teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı hedefleyen Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'nin ilk adımı olan offline (çevrim dışı) uygulama, Süper Lig\'de bugün oynanan Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası ile başladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek video yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir araya gelerek uygulama öncesi VAR aracında incelemelerde bulundu.

\"Minimum müdahale, maksimum fayda\" parolasıyla uygulanan Video Yardımcı Hakem sisteminin offline (çevrim dışı) uygulamaları, 10. hafta 2 maçla daha devam edecek. 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü de Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig\'deki her stadyumda en az 3 kez yapılacak VAR\'ın offline uygulamaları önümüzdeki haftalarda da sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-VAR sisteminin çevrimdışı olarak denendiği araçtan detaylar

-Genel detaylar

Not: Görüntüler TFF tarafından paylaşılmış olup, ses bulunmamaktadır.