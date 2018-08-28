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(Görüntülü) Sultangazi'de terör operasyonu

İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş tutuklandı

28 Ağustos 2018 12:44

İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş tutuklandı. Aktaş\'ın izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri \"15 Ağustos kutlu olsun\" yazılı notla dağıttığı ifade edildi. TEM-GÜVENLİK GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI Sultangazi Terörle Mücadele (TEM) ve Güvenlik Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK\'nın sözde kuruluş yıldönümü bahanesiyle eylem hazırlığı yapıldığını belirledi. 15 Ağustos Çarşamba günü Yunus Emre Mahallesi\'nde eylem için toplananlara müdühale edildi. ORGANİZATÖR DBP EŞ BAŞKANI ÇIKTI Soruşturmayı derinleştiren polis DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş\'ın izinsiz gösteriyi organize ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş ve C.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda meşale ve havai fişek ele geçirildi. Aktaş\'ın izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri \"15 Ağustos kutlu olsun\" yazılı notla dağıttığı ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İsmail Aktaş ve C.T. adliyeye sevk edildi. Aktaş, silahlı terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.T ise serbest bırakıldı.

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