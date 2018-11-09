(Görüntülü) Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ\'de tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yapan İsmail Ünlü (44)\'ye 2 tramvay birden çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü\'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Durağı\'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tramvay raylarında temizlik çalışması yapan temizlik görevlilerinden İsmail Ünlü, diğer işçilerle birlikte rayların arasındaki boşluğa geçti. Tam bu sırada Ünlü\'ye Topkapı-Mescid-i Selam yönünden gelen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer raylara fırlayan Ünlü\'ye bu kez aksi istikametten gelen tramvay çarptı. İki tramvay arasında kalan Ünlü, kazayı vücudunda kırıklar ve hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kazanın ardından Ünlü\'nün yardımına yanındaki işçi arkadaşları, çevredeki vatandaşlar ve bir kadın doktor yetişti. Görgü tanıkları, kadın doktorun ilk olarak yaralı adamın bilincini kontrol ettiğini ve daha sonra konuşarak moral verdiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı İsmail Ünlü\'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünlü, daha sonra ambulansla Gaziosmanpaşa\'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü\'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.