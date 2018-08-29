(Görüntülü) Sultangazi'de feci kaza kamerada

4 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Haber: İstanbul DHA Sultangazi\'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kaza, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Osmangazi alt geçidinden Esentepe Mahallesi’ne seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Kazada, araçta bulunan 1’i çocuk dört kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Çevredeki vatandaşlarında ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.